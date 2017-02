Câmara dá primeiro aval para o Brexit

A Câmara dos Comuns do Reino Unido aprovou ontem o início das negociações do Brexit, primeiro passo para que a primeira-ministra, Theresa May, possa conduzir a saída britânica da União Europeia (UE).O projeto recebeu 498 votos a favor e 114 contrários da Câmara baixa do Parlamento. A medida ainda passará por emendas e uma segunda votação.A lei permitirá que May dê início ao pr...