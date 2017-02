Câmara alta quer impor condições ao Brexit

Membros da câmara alta do Parlamento do Reino Unido disseram ontem que irão tentar impor condições à legislação que dá à primeira-ministra britânica, Theresa May, o poder de iniciar a separação do país da União Europeia.

Na quarta-feira May obteve a aprovação da câmara baixa do Parlamento. A Câmara dos Lordes deve começar a debater o projeto de lei no dia 20 de fevereiro.

Uma emenda apresentada pelo opositor Partido Liberal Democrata pedindo um segundo referendo sobre o acordo final do Brexit tem o apoio de integrantes da Câmara dos Lordes pertencentes tanto à principal legenda opositora, o Partido Trabalhista, quanto ao Partido Conservador de May.

O partido também apresentou uma segunda emenda para exigir que o governo garanta os direitos de cidadãos da UE residentes no Reino Unido e de cidadãos britânicos morando em outras partes do bloco.