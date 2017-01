Bombeiros localizam 6 sobreviventes em hotel soterrado na Itália

Os bombeiros localizaram seis pessoas com vida no hotel que foi soterrado após uma avalanche em Farindola, na região central da Itália, nesta quinta-feira (19).

"Eles estão vivos e estamos falando com eles", afirmou à Reuters, por telefone, o porta-voz dos bombeiros Luca Cari. O primeiro contato ocorreu pouco depois das 11h locais (8h em Brasília) desta sexta-feira (20). Havia 22 hóspedes e 7 funcionários no hotel.

Dois sobreviventes já tinham sido achados nesta quinta, mas eles estavam fora do hotel no momento da avalanche. Um deles, Giampiero Parete, segundo o diário "La Repubblica", tinha deixado o hotel para buscar alguma coisa dentro de seu carro.

Avalanche na Itália

O hotel Rigopiano, no pé das montanhas do Gran Sasso, foi totalmente destruído. O estabelecimento de luxo, a 1.200 metros acima do nível do mar, tinha quatro andares e foi deslocado por dez metros.

A Itália registrou uma série de tremores durante as últimas semanas. Um terremoto na quarta-feira (18) foi sentido na capital, Roma, onde o metrô, escolas e museus foram fechados.

A avalanche reativou a preocupação quanto a tremores na região central da Itália. Um terremoto nessa mesma parte do país deixou quase 300 mortos em agosto passado.