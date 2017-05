Bombeiro é acusado de incendiar floresta para trabalhar

Um bombeiro da vila de Póvoa de Lanhoso, em Portugal, foi preso pela polícia judiciária acusado de atear fogo na floresta da cidade para participar do combate às chamas. De acordo com as investigações, ele teria criado três focos de incêndio entre 8 e 9 de abril. As informações são do jornal Correio da Manhã.

Luís Machado, de 33 anos, trabalhava nos Bombeiros Voluntários de Póvoa de Lanhoso há nove anos. Ele pediu demissão depois de ter sido confrontado pela investigação criminal. O incendiário utilizava um isqueiro para atear fogo nas áreas próximas da casa dele, com intuito de ser o primeiro a dar o alerta e acionar os colegas bombeiros.

Em depoimento, Machado disse que praticava os atos porque era fascinado em ver as chamas e pela vontade de poder apagar incêndios. Declarou, ainda, que este foi o principal motivo para ingressar no Corpo de Bombeiros. O incendiário aguardará o julgamento em liberdade.