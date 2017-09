Bombardeiros sobrevoam Coreia

A Coreia do Sul disse que sua Força Aérea realizou um exercício sobre a Península Coreana com dois bombardeiros dos Estados Unidos com capacidade nuclear nesta quinta-feira (31), dois dias depois do disparo de um míssil da Coreia do Norte sobre o Japão elevar as tensões na região. As manobras envolvendo dois bombardeiros supersônicos B-1B e quatro caças furtivos F-35B...