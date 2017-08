Bomba da 2ª Guerra Mundial é encontrada perto da central nuclear de Fukushima

A Polícia do Japão está examinando o que parece ser uma bomba sem explodir da Segunda Guerra Mundial achada nas imediações da usina nuclear de Fukushima, informou nesta quinta-feira (10) a rede pública japonesa NHK. As informações são da agência de notícias EFE.

O artefato foi encontrado nesta manhã por operários da construção que estavam fazendo perfurações durante os trabalhos de ampliação de um estacionamento a cerca de 300 metros da usina, propriedade da Tokyo Electric Power Company (Tepco), situada no Nordeste do país asiático.

O dispositivo mede cerca de 85 centímetros de comprimento e 15 centímetros de diâmetro, segundo as fontes policiais, que enviaram imagens da bomba ao Exército japonês para determinar se ele pode ainda explodir e avaliar medidas para sua retirada.

O terreno abrigou no passado um aeroporto do Exército imperial japonês que foi atacado por forças aéreas durante a Segunda Guerra Mundial, de acordo com informações da Tepco.

A Polícia isolou uma área de 200 metros ao redor do dispositivo, mas a medida não atrapalha os trabalhos de desativação da central atômica.