Boca de urna mostra vitória do atual premiê

A principal boca de urna da Holanda sugere que o primeiro-ministro Mark Rutte venceu com facilidade o deputado Geert Wilders, na eleição parlamentar de ontem. O voto é visto como um teste da força do populismo na Europa. Pesquisa do Instituto Ipsos indica que a sigla de Rutte levou 31 das 150 cadeiras do Parlamento, 12 a mais que a de Wilders, que dividiu o segu...