Bento XVI comemora 90 anos bebendo cerveja no Vaticano

Primeiro Papa a renunciar em 600 anos, Bento XVI comemorou seu 90º aniversário com uma caneca de cerveja e visitantes da Bavária, na Alemanha. Ele fez aniversário no domingo de Páscoa, mas comemorou nesta segunda-feira (17) do lado de fora do monastério na cidade do Vaticano.

Fotos do jornal L'Osservatore Romano, do Vaticano, publicadas pelo G1, mostram a celebração com Bento bebendo cerveja. O irmão dele, monsenhor Georg Ratzinger, também participou da festa e tomou cerveja.

Segundo o G1, Bento também admirou uma cesta de presente cujos itens incluíam salsichas alemãs.

Bento nasceu em 16 de abril de 1927 no sul da Alemanha. Mas, como este ano seu aniversário coincidiu com o domingo de Páscoa, Bento celebrou na segunda-feira.