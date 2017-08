Bebê sobrevive a enchente no Texas agarrado a cadáver da mãe

(ANSA) - Um bebê de 18 meses foi encontrado agarrado no corpo de sua mãe, que se afogou em um canal de Beaumont, nos Estados Unidos. O local foi atingido pela tempestade tropical "Harvey", que já deixou 30 mortos no Texas e no Golfo do México.

O carro da norte-americana ficou preso, ontem (29), em um estacionamento alagado. A mulher tentou levar sua filha para um local seguro, mas acabou sendo arrastada pela água.

Equipes de socorro encontraram a criança agarrada ao corpo da mãe, que morreu afogada. A bebê foi hospitalizada, mas está em condições estáveis.

Beaumont é uma das cidades do Texas, estado fortemente atingido pelo furacão "Harvey", que chegou à região na última sexta-feira (25), com potência de grau 4 em uma escala até 5.

O fenômeno já foi rebaixado para tempestade tropical, mas, mesmo assim, provocou enchentes torrenciais no local. (ANSA)