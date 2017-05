Bebê se tranca acidentalmente em carro e ri de bombeiros que o salvaram

Um bebê britânico trancou-se dentro do carro de sua mãe e ainda riu da ação dos bombeiros que tentavam resgatá-lo. A mãe do menino, Kirsty Green, tirou uma foto do momento em que a criança de um ano e dois meses, ao volante, ria dos resgatistas da estação de bombeiros de Bude.

Ela explicou que o bebê se trancou no momento em que eles entravam no veículo. Apesar do pânico de todos, o menino continuou brincando e sorridente. Os bombeiros conseguiram arrombar a porta e salvar o bebê sem mais transtornos.