Bebê morre após dieta baseada em leite de aveia e arroz

Morreu por desnutrição um bebê de 7 meses após seus pais limitarem sua dieta a produtos sem glúten e sem lactose, mesmo sem terem feito qualquer exame que atestasse intolerância alimentar na criança.

Lucas começou a ser alimentado apenas por produtos alternativos, como leite de aveia, quinoa e arroz, mesmo sem orientação de um pediatra. Apesar de ter acontecido na Bélgica, em 2014, o caso continua repercutindo em vários países, já que os pais estão enfrentando um processo na Justiça.

Caso sejam condenados, eles podem ser presos por até 18 meses. Para garantir a punição, os promotores têm usado o quadro da criança ao ser socorrida como exemplo: ela pesava apenas quatro quilos, menos da metade do ideal para a idade. Ela não resistiu. Somado a isso, uma autópsia comprovou que o estômago do bebê estava completamente vazio.

De acordo com os promotores que cuidam do caso, os pais, identificados apenas como Peter S. and Sandrina V., “diagnosticaram” por si mesmos a intolerância a glúten e a alergia a lactose. “Nenhum médico tinha um arquivo sobre Lucas e serviços de proteção à criança não sabiam sobre ele”, afirmaram.

Os pais se defendem alegando que nunca perceberam qualquer diferença no comportamento do filho, apesar da dieta alternativa. “Às vezes ele ganhava um pouco de peso, às vezes perdia um pouco. Nunca desejamos a morte do nosso filho”, disse a mãe.