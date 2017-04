Bebê de três semanas morre após atirador abrir fogo contra família em estacionamento

Um recém-nascido de três semanas morreu ao ser baleado dentro do carro na noite do último sábado (1), em Las Vegas, nos Estados Unidos. A polícia suspeita que o alvo dos disparos seria o pai do bebê.

Segundo a emissora KSNV, o pequeno Marcus Thomas estava em um sedan Chrysler com o pai, a tia e outras duas crianças. Os disparos começaram quando a família parou em um estacionamento e o pai do recém-nascido desceu do carro para tirar o filho da cadeirinha.

O bebê não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O pai da criança foi atingido quatro vezes e encaminhado ao hospital. Os demais ocupantes do veículo não foram feridos.

Atualmente, os suspeitos são considerados foragidos. A polícia acredita que os atiradores e as vítimas se conhecem e o incidente não foi um ato aleatório de violência.