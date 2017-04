Bebê de 6 kg nasce de parto normal e mãe dispensa anestesia

Parir não é uma tarefa fácil, seja normal ou cesariana, agora imagina dar à luz um bebê de 6 kg sem anestesia. Isso mesmo, sem anestesia. Brian Jr. veio ao mundo assim. O terceiro filho da australiana Natashia Corrigan nasceu com 6.06 quilos de parto normal em janeiro de 2017.

Segundo o site 7 News First, Natashia não tomou a epidural quando entrou em trabalho de parto, mas recebeu o "gás do riso", que reduz as dores e é menos invasivo e com riscos menores.

A mãe disse que durante o pré-natal, os médicos contaram que o bebê era grande, mas não desse peso. "Fiquei um pouco em choque, pois tive um parto normal e só usei o gás, nem precisei de anestesia", diz Natashia. Ela explicou ainda que o momento mais complicado foi a expulsão. "Eles precisaram pedir ajuda de outros funcionários do hospital", informou.

Com o tamanho e o peso da criança, a família teve que comprar novas roupas, já que elas não serviam.

"Na hora do parto foi assustador, mas depois deu tudo certo, pois a Natashia ficou bem e o Brian também", disse o pai.