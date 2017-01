Bebê de 3 meses é internado com queimaduras após usar protetor solar da Peppa Pig

Uma mãe australiana usou seu perfil nas redes sociais para fazer um alerta, seu filho de três meses ficou três dias internado com queimaduras após usar um protetor solar fator 50, do Cancer Council Australia, uma ONG de combate ao câncer. Os personagens da Peppa Pig ilustram a embalagem do produto.

Na postagem feita na página da Cancer Council, Jessie Swan conta que o bebê não foi exposto ao sol e questiona a empresa. "[Meu bebê] não ficou sob o sol; ele estava simplesmente fora de casa, então eu passei protetor nele só para garantir", ela explicou.

A Cancer Council afirmou que vai investigar o caso. “Nós gostaríamos de tranquilizar todos que nosso protetor solar foi formulado para ser adequado para peles delicadas, dentro do possível”, informou a ONG.