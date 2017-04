Bebê de 11 meses tem tanto cabelo que parece estar usando peruca

Uma menina de 11 meses tem conquistado a internet pelo mundo por conta de seu cabelo.

Em entrevista ao jornal Metro, os pais de Millie Mitchel, Meg O'Halloran and Marc Mitchel, ambos de 27 anos, afirmaram que as pessoas acham que o cabelo da menina é uma peruca, pois ela tem muito mais fios do que qualquer criança de sua idade.

Ainda de acordo com a reportagem, a mãe diz que precisa usar secador de cabelo na filha diariamente. "Tenho que usar o secador porque, do contrário, levaria séculos para secar. Faço isso desde o dia em que ela nasceu", contou a mãe, que mora em Devon (Inglaterra).