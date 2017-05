Bebê com doença pulmonar rara comemora aniversário sem nunca ter saído de hospital

O pequeno Arlo Newcombe festejou, nessa semana, seu primeiro aniversário, dentro do hospital, de onde nunca saiu desde que nasceu. Ele tem uma doença no pulmão, a deficiência de surfactante ABCA3, e precisa ficar ligado a máquinas dentro do quarto do hospital, em Londres, na Inglaterra.

De acordo com o pai da criança, Mike, de 39 anos, mesmo cercado por fios e tubos, Arlo está sempre sorrindo e surpreendendo a família e os funcionários do hospital. "Embora, obviamente, não escolhêssemos isso, posso dizer que não poderíamos ficar sem ele. Ele é o menino mais corajoso e, apesar de tudo, ele sorri e seu sorriso é o mais incrível que todos nós já conhecemos", afirmou Mike, que deixou o emprego para ficar mais tempo com Arlo.

A doença do menino é tão rara que nunca tinha sido vista no Reino Unido. Segundo os médicos, há apenas 200 casos parecidos no mundo. Os aparelhos que ficam ligados no corpo do bebê ajudam os pulmões fracos e minúsculos a funcionarem.

Sem cura para a doença, o pai Mike, a mãe Chantal, de 36 anos, e os irmãos Luca, de sete anos, e Sonny, de três anos, passam muito tempo no hospital com Arlo. A família brinca, canta e ouve músicas juntos, além de piqueniques com pizza no chão do quarto do hospital e filmes através de um laptop em cima da cama de Arlo.