Bêbados abrem reservatórios de água e inundam cidades no Vietnã

Qual o resultado de uma bebedeira? Ressaca? Ligações e mensagens para o/a ex? Um acidente de trânsito? Pode ser tudo isso, mas também pode inundar duas cidades, perder R$ 40,8 mil e destruir cerca de 15 toneladas de cana-de-açúcar.

Foi o que aconteceu no interior do Vietnã, quando três homens bêbados abriram as válvulas de um reservatório de água e, segundo a polícia, deixaram escapar 2 milhões de metros cúbicos de água do reservatório de Suoi Vuc. As comunidades rurais de Son Nguyen e Suoi Ba acabaram sendo inundadas.

O "trio parada dura" não foi detido, mas estão proibidos de deixar suas casas. "A polícia ainda vai decidir, depois de calcular as perdas, se irá acusá-los criminalmente ou o trio cumprirá alguma punição administrativa", disse o governador do distrito de Son Hoa, Vo Duc Tho.

A inundação ainda danificou 18 bombas de água e 20 hectares de campos de cultivo. Muitos agricultores tiveram que deixar suas terras por causa da velocidade com que a água tomou conta do local.