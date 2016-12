Avião militar russo com 92 pessoas a bordo cai no mar Negro; ninguém sobrevive

Um avião militar russo com 92 pessoas a bordo caiu neste domingo (25) no mar Negro, segundo informações do Ministério da Defesa da Rússia.

A aeronave, um Tupolev 154 no qual viajavam 84 passageiros e 8 tripulantes, desapareceu dos radares cerca de 20 minutos após decolar da cidade de Adler, próxima ao balneário de Sochi, no sul do país.

As equipes de resgate encontraram destroços do avião a cerca de 1,5 km da costa, a uma profundidade de entre 50 e 70 metros.

O voo fazia uma viagem de rotina à base aérea russa em Hmeimim, na Síria, vizinha da cidade costeira de Latakia, indicou o ministério.

O avião transportava militares russos e 68 membros da Alexandrov Ensemble, banda militar que iria participar das celebrações de fim de ano na base russa. Nove jornalistas também estavam no voo.

Moscou realiza bombardeios na Síria desde setembro de 2015, em apoio ao regime do ditador Bashar al-Assad.