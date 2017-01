Avião de carga cai e deixa ao menos 37 mortos na Ásia

Ao menos 37 pessoas morreram ontem após um avião de carga cair em uma zona residencial quando se preparava para pousar no aeroporto de Bishkek, capital do Quirguistão. A maioria das vítimas são moradores da cidade de Dacha-Suu, vizinha ao aeroporto, onde caiu a aeronave, segundo um porta-voz do Ministério de Situações de Emergência do país. O Ministério da Saúde do Qui...