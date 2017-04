Avó que torturava neta vestida de bruxa é condenada a prisão perpétua

Uma mulher de 51 anos foi condenada a prisão perpétua por agredir física e psicologicamente sua neta de sete anos em Oklahoma, nos Estados Unidos. O namorado da avó, Joshua Grander, de 33 anos, também foi condenado a 30 anos de cadeia.

A avó, Geneva Robinson, e o namorado se vestiam de bruxa "Nelda" e demônio "Coogro" para aterrorizar a criança com sustos, tapas, chutes, beliscões, queimaduras e chicotadas. A mulher chegou a cortar seu cabelo da neta enquanto ela dormia.

Os abusos em relação à menina incluíam dormir com os cães e o uso de uma coleira de cachorro para pendurar a vítima pelos braços no teto da garagem e chicoteá-la.

A menina e os outros três irmãos moravam com a avó desde 2014, quando os pais se separaram. Os promotores do caso disseram que as crianças não se alimentavam corretamente e foram proibidas de ir à escola.

Em setembro de 2014, Geneva foi detida pela primeira vez depois que levou a menina desnutrida para um hospital. De acordo com a polícia, ela alegava que "não podia controlar" a criança.

No entanto, um vídeo foi encontrado no celular da avó onde ela aparece vestida com uma comprida capa preta, uma máscara e dedos pintados de verde, agarrando a neta pelos cabelos e batendo com rolo de macarrão nas mãos da criança.

Nas imagens é possível identificar também o namorado de Geneva dizendo: "Vovó está doente por causa de você. Você vai com a bruxa". A avó em seguida grita: "Dê-me um garfo e uma faca". Os promotores explicaram que ela passava para a menina a ideia de que as bruxas comem crianças.

Nelda

De acordo com os promotores, o pai das crianças — filho de Geneva — acreditava que ela já não fazia mais a "coisa da Nelda" e que ela estivesse tomando medicação.

Os promotores planejam, para um próximo julgamento, colher depoimentos dos filhos adultos de Geneva, que também teriam sido abusados por "Nelda" quando pequenas.