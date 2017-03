Avó explica motivo de crianças invadirem entrevista do pai com a BBC

As crianças Marion, de 5 anos, e James, nove meses, se tornaram estrelas da internet após invadirem, graciosamente, o escritório onde o pai, Robert Kelly, participava de uma entrevista ao vivo, via Skype, com a rede britânica BBC. A mãe, Jung-a Kim, é quem aparece logo em seguida, na tentativa desesperada de conter a interrupção.

A avó das crianças, Ellen Kelly, se pronunciou neste sábado (11) para explicar o motivo da invasão. "Robert geralmente fala conosco através do Skype em seu escritório em casa, que é onde ele fez a entrevista. As crianças provavelmente ouviram vozes vindo do computador e assumiram que éramos nós. Foi hilário”, contou.

Ao jornal Telegraph, Ellen contou que ela mora com o marido nos Estados Unidos e os netos, que moram na Coréia do Sul, estão acostumados com o uso do computador para manter contato com eles. "Eu só espero que ele ganhe reconhecimento por seu trabalho, e não por isso. A lição é trancar a porta”, acrescentou.

Robert é professor associado de ciência política na Pusan ​​National University, em Busan, Coréia do Sul, e estava sendo questionado sobre o impeachment do presidente Park Geun-hye, quando Marion e James fizeram sua aparição improvisada - agora compartilhada por milhões online.