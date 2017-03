Autor de ataque em Londres se chamava Khalid Masood e tinha 52 anos

A polícia de Londres identificou nesta quinta-feira (23) o terrorista responsável pelo ataque do dia anterior na região do Parlamento britânico.

O britânico Khalid Masood, 52, nasceu em Kent, no sudeste da Inglaterra, e estaria vivendo atualmente na região de West Midlands, no oeste do país.

Segundo a polícia, Masood não era alvo de nenhuma investigação em andamento e não há evidência de que ele planejava um ataque terrorista.

Ele, contudo, já tinha passagem pela polícia por lesão corporal grave e posse de armas. Sua primeira condenação é de 1983, por depredação, e a última data de 2003, por posse de uma faca.

Mais cedo, a primeira-ministra Theresa May afirmou ao Parlamento que o autor do atentado havia sido investigado anos atrás pelo serviço secreto britânico.

"O que posso confirmar é que esse homem havia nascido no Reino Unido e que há alguns anos ele foi investigado pelo MI5 em relação a preocupações sobre extremismo violento", afirmou May.