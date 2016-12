Atriz desaparece na noite de Natal e é encontrada morta com sinais de espancamento

A atriz Tricia McCauley, de 46 anos, desapareceu no dia de Natal e foi encontrada morta na terça-feira (27), em Washington, nos Estados Unidos. O corpo foi encontrado dentro do carro dela, com sinais de espancamento.

Segundo um comunicado do Departamento de Polícia Metropolitano, Tricia foi morta por estrangulamento. O suspeito do crime, Adrian Duane Johnson, de 29 anos, está preso. As informações são do "Washington Post".

As investigações ainda não concluíram a motivação do crime, mas trabalham com a hipótese de que a vítima e o assassino não se conheciam e que a morte pode ter ocorrido durante um assalto. O suspeito foi visto por testemunhas ao volante do carro.

Adrian foi encontrado perto do local onde o carro da vítima estava estacionado. Quando os policiais abordaram o homem, ele entregou as chaves do veículo. Ao abrir as portas, encontraram o corpo de Tricia.

Amigos da atriz estranharam sua ausência em uma apresentação na noite do último sábado (24), de véspera de Natal, que costumava ir há 15 anos. No dia seguinte, após Tricia não embarcar em um voo que faria para visitar a família, o caso foi então registrado na polícia local. Desde então, foi feita uma campanha nas redes sociais à procura do paradeiro da atriz.

Tricia se tornou famosa por ter sido a substituta da atriz Jenna Dewan Tatum nos ensaios do filme "Ela Dança, Eu Danço", de 2006. Ela também estrelou os curtas-metragens "The Paper Girl", de 2000, e "Never Dream: The Beginning", de 2012. Ela também trabalhava como instrutora de ioga.