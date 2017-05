Atos contra Maduro retomam força e levam 200 mil às ruas

Mais de 200 mil venezuelanos saíram às ruas no fim de semana para pedir a renúncia do presidente Nicolás Maduro. Os principais atos ocorreram no Estado de Táchira, na fronteira com a Colômbia, e em Caracas, onde mais de 120 pessoas ficaram feridas, entre elas um jovem que seria um ladrão e foi incendiado por manifestantes. Na capital venezuelana, a polícia usou gás la...