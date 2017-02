Ator Hugh Jackman confirma que seu câncer voltou pela sexta vez

Hugh Jackman decidiu compartilhar sua história com seus 10 milhões de seguidores no Instagram. Ele escreveu: "Outro carcinoma basocelular. Graças às frequentes checagens corporais e aos médicos incríveis, tudo está bem. Parece pior com o curativo do que fora. Eu juro! #wearsunscreen "

Carcinoma de células basais, também conhecido como BCC, é um tipo de câncer de pele, provavelmente causado por muita exposição à luz do sol. É a forma mais comum de câncer de pele, de acordo com a Skin Cancer Foundation, com aproximadamente três milhões de casos diagnosticados nos Estados Unidos a cada ano. Embora quase nunca se espalha para além do local da lesão, pode ser agravado se crescer.

Jackman teve o primeiro BCC removido em 2013 sob o aconselhamento de sua esposa Deborra-Lee Furness. Ele escreveu na época: "Deb disse para verificar essa marca no meu nariz. Cara, ela estava certa! Eu tinha um carcinoma. Por favor, não seja tolo como eu. Faça um check-up. E USE protetor solar !!! "