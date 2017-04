Ativista morre durante protesto no Congresso do Paraguai

Um jovem de 25 anos foi morto em Assunção, capital do Paraguai, com um tiro na cabeça, de acordo com a imprensa local. Rodrigo Quintana, presidente da Juventude Liberal, foi baleado após a polícia invadir o prédio do Partido Liberal Radical Autêntico no centro da cidade em meio aos protestos que tomaram o país nesta sexta. O tiro teria sido disparado por um policial, segundo o jornal "ABC".

"Quando vieram os policiais, entramos, apagamos as luzes e nos encondemos na cozinha. Por isso, a gente se salvou. Dali pedimos ajuda", disse Laura Valinotti jornal "Última Hora".

A polícia emitiu um comunicado afirmando que está investigando a morte, pois existe a presunção de que foi cometido por um agente policial. "Garantimos que chegaremos a um total esclarecimento do ocorrido e os responsáveis serão colocados à disposição da Justiça", diz o anúncio.