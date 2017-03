Atentado mata 38 em hospital no Afeganistão

Extremistas vestidos de médicos mataram ao menos 38 pessoas e feriram outras 70 ontem em um hospital em Cabul, capital do Afeganistão. A milícia terrorista Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria do atentado. Um homem-bomba se explodiu na parte de trás do hospital Sardar Mohammad Daud Khan, que é o principal unidade militar do país, com 400 leitos, e três agres...