Ataque deixa mais de 70 mortos em santuário no Paquistão

Um homem-bomba atacou um santuário sufi lotado no sul do Paquistão ontem, matando pelo menos 72 pessoas, informou a polícia, no mais recente de uma onda de ataques nesta semana. O Estado Islâmico, grupo militante que tem uma presença pequena, mas cada vez mais proeminente no Paquistão, assumiu a responsabilidade pelo ataque, informou a agência de notícias afilia...