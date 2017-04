Ataque com gás tóxico deixa dezenas de mortos na Síria

Um ataque com gás tóxico ontem deixou ao menos 58 mortos na cidade de Khan Sheikhun, no oeste da Síria, afirmou a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos. Entre as vítimas estariam 11 crianças, de acordo com a entidade. O observatório informou que todas as vítimas são civis e morreram quando eram levadas para hospitais da região, no sul da província de Idlib, área...