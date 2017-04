Ataque americano na Síria provocou mortes, diz governador de Homs

O governador da província de Homs, Talal Barazi, disse que o ataque dos Estados Unidos a alvos militares da Síria, na madrugada desta sexta-feira (7), deixou mortos e feridos. Ele não soube, no entanto, informar o número de vítimas.



Ainda segundo Barazi, a base aérea de Shayrat, no sudeste de Homs, pegou fogo logo após ser atacada por mísseis. O trabalho de resgate das vítimas e evacuação da área estava em andamento na manhã desta sexta-feira (no horário local).