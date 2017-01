Asteroide passa de raspão na Terra e pesquisadores só percebem perigo no último minuto

Enquanto as maiorias das pessoas viveram a última segunda-feira (9) como mais um dia qualquer da sua rotina, os cientistas passaram por momentos de apreensão com a possível colisão de um asteroide com a Terra. O planeta escapou de ser atingido por pouco e os pesquisadores só notaram essa remota possibilidade de choque no último minuto. As informações são do site Hypeness.

O asteroide batizado de AG13 possuía dimensões proporcionais a um apartamento médio e viajava na velocidade de 57.600 km/h. Pode parecer exagero, mas considerando as escalas astronômicas, o asteroide passou de raspão na Terra.

Devido ao seu tamanho relativamente pequeno, o AG13 não apresentou preocupações apocalípticas, mas se caísse em local habitado, poderia ter causado uma grande tragédia. E foi justamente por não ser um asteroide de grandes dimensões que o AG13 passou despercebido dos radares e não foi detectado o risco de colisão com antecedência.