Assista ao momento histórico do nascimento do último bebê orca em cativeiro no SeaWorld

Uma mamãe orca deu à luz na última quarta-feira (19) ao último bebê orca nascido em cativeiro no parque aquático SeaWorld, nos Estados Unidos. No final do ano passado, o parque anunciou que não continuaria a fazer a reprodução dos animais em aquários fechados.

A cena histórica do nascimento do bebê orca foi registrada por uma câmera (confira o vídeo abaixo), no SeaWorld San Antonio, no Texas. A gestação durou um ano e seis meses. O novo integrante do parque ainda não foi batizado.

Segundo a organização não governamental While and Dolphin Conservation (WDC), que cuida da conservação de baleias e golfinhos, há 61 orcas em cativeiro em todo o planeta. 23 delas vivem nos Estados Unidos, sendo 22 no Seaworld, contando com o novo bebê orca.

O parque afirma que planeja manter todas as suas orcas em cativeiro, apesar de não insistir com a reprodução. Porém, ambientalistas exigem que os animais sejam transferidos para um santuário no mar. A WDC alerta para a taxa de mortalidade em orcas criadas em cativeiro, que é 2,5 vezes maior do que as que vivem soltas nos oceanos e chama atenção também para a criação dos animais no SeaWorld, onde a expectativa de vida não ultrapassa 25 anos, sendo que eles podem viver até 50 anos.