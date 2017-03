Assento com formato de corpo masculino é instalado em metrô para conscientizar sobre assédio sexual

Em uma campanha de conscientização sobre assédio sexual, o sistema de metrô da Cidade do México instalou assentos com órgão sexual masculino para chamar a atenção dos passageiros sobre o assunto.

Junto ao assento foi colocada a mensagem: “É desagradável viajar aqui, mas não se compara ao que as mulheres sofrem nas suas viagens cotidianas”.

O assento tem o formato do órgão sexual masculino na base e do peitoral no encosto. Um vídeo da campanha mostra homens desatentos que sentaram no assento especialmente reservado para eles.