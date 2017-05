Ariana Grande diz estar 'destruída' após ataque em Manchester

A cantora pop norte-americana Ariana Grande disse na madrugada desta terça-feira, 23, estar "destruída", poucas horas depois de uma explosão matar 22 pessoas e deixar dezenas de feridos em seu show em Manchester, na Inglaterra. Informações iniciais apontam que a explosão foi causada por um homem-bomba.



Em seu primeiro comentário desde que a bomba foi detonada do lado de fora da Arena de Manchester, no final de sua apresentação, Ariana disse no Twitter: "Destruída. Do fundo do meu coração, eu sinto muito. Eu não tenho palavras".



Representantes da cantora disseram que Ariana, de 23 anos, está fisicamente bem após a explosão, que autoridades britânicas tratam como um ataque terrorista. O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) assumiu nesta terça-feira, 23, a autoria do atentado



Ariana Grande estava se apresentando em Manchester durante a escala europeia de sua turnê para promover seu mais recente álbum, "Dangerous Woman".