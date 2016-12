Apaixonado, motorista bêbado invade aeroporto com um carro atrás de sua amada

Parece cena de filme, mas não é. Um homem embriagado invadiu com um carro o aeroporto internacional de Kazan, a 717 quilômetros a leste de Moscou, na Rússia, alegando que precisava encontrar uma amiga e "lutar por seu amor".

Imagens de câmeras de seguranças mostram Raslan Nurtdinov sendo perseguido pela polícia desde o centro da cidade até o aeroporto, onde quebrou a vidraça de uma das entradas do aeroporto com o veículo e ficou dirigindo dentro do local por cerca de cinco minutos, até ser parado por policiais. Apesar do susto dos passageiros e da perseguição, ninguém ficou ferido. Uma porção de maconha foi encontrada dentro do carro, de acordo com policiais.

Segundo a assessoria do aeroporto, o dano causado por Raslan ao terminal ficou próximo dos seis milhões de rublos (cerca de R$ 100 mil).