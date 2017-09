Após teste nuclear, Trump diz que Coreia do Norte é país hostil e perigoso

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condenou hoje (3) o novo teste nuclear da Coreia do Norte, país que classificou de "hostil" e "perigoso", e que, segundo ele, se transformou em uma "vergonha" para a China. As informações são da agência de notícias espanhola EFE.

Em várias mensagens postadas na sua conta do Twitter, Trump disse também que a Coreia do Norte é um "Estado fora da lei".

"A Coreia do Norte realizou um importante teste nuclear. As suas palavras e ações continuam sendo muito hostis e perigosas para os Estados Unidos", afirmou o presidente norte-americano.

O regime de Pyongyang é "um Estado fora da lei, que se transformou em uma ameaça e uma vergonha para a China, que trata de ajudar, mas com pouco sucesso", disse em outra mensagem na rede social.

..North Korea is a rogue nation which has become a great threat and embarrassment to China, which is trying to help but with little success.