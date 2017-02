Após teste de gravidez positivo e suspeita de aborto, mulher descobre que estava com tumor no útero

Uma jovem britânica achava que estava grávida do seu primeiro filho, quando descobriu que, na verdade, havia um tumor crescendo em seu útero. Alice Hall namora Christopher há nove meses e ao sentir os primeiros sintomas, a jovem decidiu fazer um teste de gravidez que confirmou a gravidez. Felizes com o resultado, o casal começou a fazer planos para o nascimento do bebê.

Oito semanas depois, a mulher teve um sangramento intenso e procurou o hospital. Chegando à unidade de saúde, os médicos acreditavam se tratar de um aborto espontâneo, mas exames apontaram que a garota continuava grávida e por isso, foi liberada pela equipe médica.

Dias depois, a britânica voltou a sentir dores e passou por novos exames que revelaram um tumor do tamanho de um feto. "Meu útero pensava que era um bebê dentro dele, e meu corpo estava imitando os sintomas de uma gravidez", contou a jovem ao jornal Sunday Mirror.

Alice disse estar aliviada por não ser uma gestação ectópica, mas lembra que ficou arrasada ao saber que não estava grávida.

Além de passar por oito sessões de quimioterapia para que o tumor parasse de crescer, a jovem precisou enfrentar outro desafio. "Acordei no hospital e me disseram que eu tinha que 'dar à luz' o tumor (de quase meio quilo). Foi muito traumático", relembra a Alice.

Ainda em recuperação, a garota afirma que pretende engravidar assim que possível.