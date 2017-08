Após ganhar joias roubadas, amante avisa mulher que marido a traía e ainda é ladrão

Uma mulher descobriu de uma só vez que o marido estava a traindo e ainda roubando joias. Tudo ocorreu quando a amante de Tony Coleman, de 45 anos, soube que as joias ganhadas por ela foram, na verdade, furtadas por Tony da loja Kay Jewelers, onde ele trabalhava.

Indignada, a amante entrou em contato com a mulher de Tony, que também se revoltou com o marido. O Departamento de Polícia de Chesterfield, nos Estados Unidos, foi acionado e as duas mulheres se juntaram para auxiliarem os policiais a investigarem o suspeito.

Segundo a polícia, Tony teria furtado US $7.500 em joias, sendo dois anéis e uma pulseira, entre janeiro e abril de 2017. O homem teria pegado de volta os itens da amante e desaparecido com eles, negando às autoridades o roubo, mas assumindo o caso extraconjugal.

Ao canal americano FOX2, a mulher contou que, após descobrir toda a história, já se separou de Tony. As investigações continuam.