Após gafe em premiação, contadores da PwC perdem contrato com o Oscar

Após a falha da troca de vencedores de melhor filme no último domingo (26), a presidente da Academia, Cheryl Boone Issacs, declarou para Associated Press que não trabalhará mais com os representantes da empresa de contabilidade PwC Brian Cullinan e Martha Ruiz.

O contrato com a responsável por oito décadas pela contagem de votos e entrega dos envelopes secretos com os nomes dos ganhadores ainda será revisto, segundo a presidente.

A confusão aconteceu quando Brian Cullinan entregou o envelope errado para o apresentador Warren Beatty e a gafe só foi revelada quase 3 minutos depois. Segundo Boone Issacs, o funcionário estava distraído nos bastidores. Ele publicou no seu perfil do Twitter uma foto com Emma Stone, ganhadora do prêmio de Melhor Atriz por “La La Land”.

Foi esse cartão que acabou sendo lido no palco logo depois, anunciando que o filme recebera o prêmio de Melhor Filme ao invés do verdadeiro ganhador, “Moonlight”.