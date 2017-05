Após descobrir traição, mulher engole cerca de R$ 27 mil

Uma mulher de 28 anos foi encaminhada para o hospital depois de engolir US$ 9 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 27 mil, em cédulas de 100 para tentar evitar que seu ex-marido pegasse parte do dinheiro arrecadado com a venda dos bens do casal. Eles se separaram após ela descobrir um relacionamento extraconjugal do companheiro.

Segundo reportagem do G1, o caso ocorreu no município de Piedecuesta, na Colômbia. “Ela, para evitar que seu ex-parceiro encontrasse a metade do dinheiro, decidiu ingeri-lo”, explicou o diretor da Promotoria, Carlos González Sarmiento, que não forneceu a identidade da mulher.

No hospital, a mulher passou por cirurgia para extração do dinheiro. O surpreendente, de acordo com Sarmiento, é que a quantidade não estava certa: dos US$ 9 mil que a mulher disse ter engolido, só apareceram US$ 5,7 mil, “todos em bom estado”.