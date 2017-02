Após 3 meses, italiana morta na Bahia é sepultada

Mais de três meses depois de sua morte, a italiana Pamela Canzonieri, assassinada em Morro de São Paulo, na Bahia, foi sepultada nesta terça-feira (21), em sua cidade natal, Ragusa, na Sicília.

A permissão para o sepultamento foi dada pela Procuradoria de Roma, após o Brasil ter enviado a autorização para os investigadores italianos realizarem uma nova autópsia no corpo da vítima.

Como a Justiça brasileira não havia mandado essa documentação, os restos mortais de Canzonieri estavam desde o fim de novembro de 2016 em um necrotério de Ragusa. Seus amigos chegaram até a fazer uma vaquinha para pagar um advogado na Bahia para acelerar os trâmites judiciais.

A italiana foi encontrada morta no dia 17 de novembro do ano passado, em sua casa em Morro de São Paulo. A autópsia realizada no Brasil apontou falecimento por estrangulamento, crime assumido por Antônio Patrício dos Santos, que diz ter cometido o homicídio sob efeito de cocaína.