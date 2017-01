Aos 92 anos, morre Mário Soares ex-presidente de Portugal

Mário Soares, presidente e primeiro-ministro de Portugal, morreu neste sábado (7) em Lisboa aos 92 anos. Ele estava internado em estado grave desde 13 de dezembro. O motivo da morte ainda não foi divulgado pelos médicos ou pela família.

Soares foi uma das figuras mais importantes da história recente portuguesa e participou de momentos-chave do país, como a fundação do Partido Socialista de Portugal e o combate ao regime de António de Oliveira Salazar, que durou de 1933 a 1974.

Figura controversa entre portugueses, ele nasceu em 1924 e formou-se em direito. Soares filiou-se ao Partido Comunista aos 18 anos, durante sua passagem pela universidade, mas deixou as fileiras poucos anos depois.

Em 1964, o futuro presidente fundou a Ação Socialista, que seria o embrião do futuro Partido Socialista. Após repetidos atritos com o regime português, ele foi detido 12 vezes e expulso do país. Ele foi levado a São Tomé e Príncipe, na época colônia de Portugal, antes de partir para o exílio na França.

Soares voltou a Lisboa logo após a Revolução dos Cravos, de 25 de abril de 1974, e é creditado por ter assentado as bases do que seria o Estado democrático português, de que é dito pai.

Uma das críticas mais frequentes ao ex-presidente foi como ele lidou com o processo de desmonte da colonização portuguesa e como tratou do retorno de quase 500 mil cidadãos, parte deles restabelecidos precariamente.

Soares foi eleito premiê do país em 1976 -o primeiro governo constitucional- e em 1983 e é visto como um dos responsáveis pela adesão do país à instituição que antecedeu a União Europeia, bloco econômico que ajudou a devolver Portugal ao cenário internacional. Sua contribuição inclui, ainda, a ampliação do ensino público.

Soares tornou-se presidente em 1986 e governou por dez anos. Ele concorreu para um terceiro mandato em 2006, mas não foi eleito, e desde então afastou-se da política -apesar de ter mantido sua constante crítica aos seus sucessores.

FUNERAL

Os rituais fúnebres irão tomar três dias, segundo o jornal local "Público". Nos dois primeiros, o corpo de Soares estará no refeitório do Mosteiro dos Jerônimos. Agnóstico, ele não será velado em capela e tampouco haverá missa de corpo presente.

Soares será levado no terceiro dia a uma cerimônia com a presença da família e do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, antes de um cortejo fúnebre.

Em nota, Rebelo de Sousa evocou os momentos históricos de Mário Soares, em especial a resistência no exílio e a volta a Lisboa. "A sua causa foi sempre a liberdade. No que ele era decisivo sempre foi vencedor. Esteve disponível para liderar o governo em dois momentos graves", disse.

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou que Portugal perdeu "aquele que foi tantas vezes o rosto e a voz de nossa liberdade". "Fê-lo contra a ditadura e com isso sofreu a prisão, sofreu a deportação e sofreu o exílio."

Costa decretou três dias de luto nacional, mas não participará do funeral por estar em visita de Estado à Índia até sexta. A decisão recebeu o apoio do Ministério das Relações Exteriores.

O não cancelamento da visita acaba evocando o próprio Mário Soares. Ele não interrompeu uma visita à Hungria e à Holanda em 1989 quando seu filho, João, estava internado na UTI de um hospital sul-africano após sofrer um acidente de avião em Angola.

POLÍTICOS BRASILEIROS LAMENTAM

O presidente Michel Temer e os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e José Sarney lamentaram neste sábado (7) a morte do presidente de Portugal Mário Soares, considerado o pai da democracia do país europeu.

Em nota, Temer afirmou que o português era um amigo do Brasil e figura-chave de Portugal moderno. "O mundo perde um estadista e um defensor da democracia e da liberdade. Meus sentimentos à família e ao povo português."

Lula lembrou em um canal oficial a última vez que os dois se viram, na celebração dos 40 anos da Revolução dos Cravos, em 2014. Ele ressaltou a luta de Soares pelo fim da ditadura salazarista e contra o fascismo.

"Mário Soares foi um dos grandes homens públicos do século 20, não só de Portugal, mas da Europa e do mundo. Sempre esteve, mesmo nas horas mais difíceis, do lado certo da história", disse o ex-presidente.

Já José Sarney, que estava no Planalto no período em que Soares foi chefe de Estado português, disse que o país "está muito menor" com a morte do socialista e o considerou a grande figura portuguesa no século 20.

"Perdemos o grande elo de ligação de Portugal e Brasil nos tempos contemporâneos. O Mário era de uma geração que considerava Brasil e Portugal um só país e, ao mesmo tempo, tinha um grande amor ao povo brasileiro."

O ex-presidente ainda lembrou a atuação do português na união das ex-colônias africanas à comunidade de língua portuguesa e no início da independência de Timor-Leste, à época sob domínio da Indonésia.

REAÇÃO MUNDIAL

A morte de Mário Soares teve repercussão em toda a Europa. O presidente do Parlamento Europeu, Martin Schultz, considerou que o continente perdeu "um visionário, um pragmático, um reformista, um lutador e um democrata".

Felipe 6º, rei da vizinha Espanha, ressaltou o papel na transição democrática. "A sua tarefa transformaram-no em um dos grandes líderes portugueses e europeus deste século", disse, em mensagem ao governo português.

O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) chamou o português de "um companheiro imprescindível, uma figura histórica que transcende ideologias e cujo legado devemos conservar", em nota oficial.

Também ex-primeiro-ministro português, o secretário-geral da ONU, António Guterres, saudou Soares como "um dos raros líderes políticos de verdadeira estatura europeia e mundial".

"É, em grande medida, a ele que devemos a democracia, a liberdade e o respeito pelos direitos fundamentais de que todos os portugueses puderam usufruir nas últimas décadas e que são hoje valores adquiridos no nosso país."