Amigos de infância descobrem que, na verdade, são irmãos

Amigos de infância, Georgia Bond e Jack Bowman sempre tiveram muito em comum e chegavam a brincar com a possibilidade de serem irmãos. Além de companheiros e confidentes eram também parecidos fisicamente. Após uma pesquisa, eles descobriram que são, na realidade, irmãos por parte de pai.

Os dois foram concebidos por meio de fertilização in vitro e esse era o motivo das brincadeiras entre o casal de jovens ingleses, até que um dia Jack descobriu que poderia ter acesso às informações de sua doação.

Sem pensar duas vezes, os dois resolveram acabar com as dúvidas e descobrir se eram, de fato, parentes. Ao receberem o resultado, Georgia postou no Facebook:

“Jack recebeu os [documentos] dele primeiro dizendo que ele tinha uma irmã nascida em 1998, o que me incentivou a pedir os meus documentos com a pequena esperança de sermos realmente irmãos. Após semanas sentada na frente da caixa do correio, hoje descobrimos que tivemos o mesmo doador de esperma, então somos genuinamente irmão e irmã. Somos as pessoas mais felizes do mundo agora”.