Amigos cortam cabelo para confundir professora e dão lição contra racismo

Entre tantos fatos de intolerância e preconceito que somos bombardeados diariamente, surge uma lição contra tudo isso.

O pequeno Jax Rosebush, 5 anos, e seu melhor amigo, Reddy, queriam confundir a professora e os amiguinhos. Para tanto, levados como são, eles decidiram cortar o cabelo do mesmo jeito para que a professora não conseguisse diferencia-los.

Um plano de mestre, não é mesmo? Não tanto. A mãe de Jax, Lydia Stith Rosebush, publicou a história em seu perfil no Facebook. “A única diferença que Jax vê entre eles é o cabelo”, disse ela sobre os “gêmeos”.

“Essa manhã, Jax e eu estávamos falando sobre o cabelo dele. Eu disse que ele precisava cortá-lo no final de semana. Ele disse que gostaria de raspar o cabelo assim ele ficaria mais parecido com seu amigo. Reddy. Ele disse que ele mal podia esperar para ir para escola na segunda-feira, porque tinha certeza que a professora não conseguiria saber quem é quem. Ele achou que seria hilário confundir a professor com o corte de cabelo. Aqui está uma foto de Jax e Reddy durante o programa de Natal. Tenho certeza que vocês também vão achar que eles são idênticos. Se isso não é a prova de que ódio e preconceito é algo que é ensinado, eu não sei o que é. A única diferença que Jax vê entre eles é realmente o corte de cabelo”, contou Lydia.

A história viralizou e os amigos receberam inúmeras mensagens de carinho e apoio, afirmando que sim, a professora realmente ficaria extremamente confusa com a ação. É ou não é uma esperança de que dias melhores virão?