Alpinista idoso tenta recuperar recorde no Monte Everest e morre

O alpinista nepalês Min Bahadur Sherchan, de 86 anos, morreu em um acampamento base montado acima da metade do Monte Everest, ponto mais alto do mundo, com 8.848 metros de altura em relação ao nível do mar.

Sherchan tentava recuperar o recorde de pessoa mais velha do mundo a conseguir escalar o pico. Em 2008, então com 77 anos, ele conseguiu o feito, que só foi batido em 2013 pelo alpinista japonês Yuichiro Miura, com 80 anos na época.

De acordo com Gyanendra Shrestha, do Departamento de Turismo do Nepal, Min Bahadur Sherchan integrava um grupo de cinco alpinistas e estava dentro da base montada a 5.365 metros de altitude. Ainda não há confirmação sobre a causa da morte, mas médicos que fizeram o resgate do corpo acreditam em um ataque cardíaco.

Na última semana, outro importante alpinista, o suíço Ueli Steck, de 40 anos, morreu após cair perto de um acampamento montado no local.

O Nepal autorizou 350 alpinistas para escalarem o Monte Everest. O setor enfrentou uma crise no país asiático após o forte terremoto de 2015 e uma avalanche, um ano depois, que matou 16 montanhistas.