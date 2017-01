Aleppo celebra Ano Novo em clima de calma nos primeiros dias da trégua

Centenas de pessoas celebraram a virada do ano na cidade síria de Aleppo, onde as famílias se reuniram em suas casas, enquanto os conhecidos bebiam e dançavam nos restaurantes, como costumavam fazer antes do início da guerra civil no país.

"Nem sequer pensei em comemorar esta ocasião durante os últimos quatro anos, mas neste ano a situação é diferente e Aleppo merece um pouco de alegria", disse Ziad Homsi.

Este morador de Aleppo passou o jantar de Ano Novo em um restaurante com a esposa, Nur, e garantiu ser "a primeira vez que uma trégua é negociada pelas pessoas adequadas", ao se referir ao cessar-fogo que entrou em vigor na sexta-feira passada em virtude de um acordo assinado entre Rússia e Turquia.

Após uma noite onde se escutavam canções e barulhos de comemoração, a manhã do primeiro dia de 2017 foi relativamente tranquila.

No entanto, nas primeiras horas deste domingo, houve bombardeios e tiros de artilharia em várias cidades sírias, mas sem registros de mortes, segundo informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

De acordo com a ONG, um bombardeio deixou vários feridos neste domingo em zonas rebeldes na periferia ocidental de Aleppo e houve ataques similares no sul da cidade.

Esta é a terceira trégua desde o início do conflito. O cessar-fogo contou com a aprovação do Conselho de Segurança da ONU com o objetivo de pôr fim às hostilidades entre o regime do presidente sírio, Bashar al Assad, e a oposição armada.

Esses esforços para que a Síria siga o caminho da paz após seis anos em guerra civil serão refletidos em uma nova rodada de negociações prevista para o final de janeiro em Astana, capital do Cazaquistão.