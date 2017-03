Agências dos EUA investigam origem de vazamento de dados

As agências dos Estados Unidos abrirão uma investigação sobre os documentos vazados pelo Wikileaks que expõem mecanismos empregados pela CIA (Agência Central de Inteligência) para hackear equipamentos eletrônicos, informou ontem a emissora CNN. Autoridades disseram a repórteres do canal que o inquérito buscará descobrir como os papéis chegaram às mãos do Wikileaks e dete...