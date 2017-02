Aeroporto de Hamburgo é fechado brevemente por substância desconhecida

Autoridades alemãs fecharam brevemente neste domingo (12) o aeroporto de Hamburgo, ao norte do país, após uma descarga de uma substância corrosiva. Dezenas de pessoas relataram irritação nos olhos e dificuldades em respirar, disse uma porta-voz da polícia.

Bombeiros e ambulâncias foram acionados após o incidente, que ocorreu em uma área em que a bagagem dos passageiros é verificada por equipes de segurança. Segundo a Efe, 68 pessoas foram atendidas pelo serviço de emergência do aeroporto.

De acordo com o site de rastreamento de voos em tempo real flightradar24.com, alguns aviões foram desviados para outros aeroportos após o incidente. Autoridades ainda investigam a fonte da descarga e a natureza da substância corrosiva.

Através do Twitter, a Polícia Federal informou às 13h45 (horário local, 10h45 em Brasília) que o acesso dos passageiros ao aeroporto havia sido liberado, mas que o trânsito aéreo ainda não tinha sido restabelecido.

Vários veículos da imprensa alemã informaram, citando fontes policiais, que um cartucho de gás de pimenta foi encontrado em uma lixeira do aeroporto. O sistema de ar condicionado ajudou a disseminar o gás que afetou as pessoas que estavam no terminal.