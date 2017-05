Adolescentes são presas após transmissão de assassinato brutal no Facebook

Duas adolescentes foram presas por suspeita de assassinato depois de transmitirem ao vivo o homicídio de outra garota nos Estados Unidos. A vítima foi espancada até a morte e o vídeo passou no Facebook.

As adolescentes canadenses de 16 e 17 anos compartilharam as imagens perturbadoras por sua página na rede social e em um “aplicativo de mensagens instantâneas privado”, segundo as autoridades.

A vítima, Serena McKay, de 19 anos, foi vista pela última vez por sua família no domingo, 23 de abril, no mesmo dia em que foi encontrada morta perto da casa, segundo o New York Daily News.

McKay, que deveria se formar no mês que vem, é ouvida no vídeo gritando aos assassinos: “Sinto muito”.

A filmagem ficou no Facebook por quase quatro horas antes de ser removida, de acordo com um relatório da CBC.