Adolescente processa mãe que tomou seu celular para que fosse estudar

Uma mulher de 37 anos foi julgada e absolvida de um suposto crime de maus tratos depois que seu filho a denunciou por ter tomado o telefone com uso de força.

O caso ocorreu em Almería, na Espanha, no dia de feriado em que se comemora o Día de Andalucía. De acordo com os relatos, eram oito horas da noite e o adolescente não queria parar de jogar e começar a estudar, por isso, a mãe pegou o telefone. No entanto, dada a resistência do filho, a mulher foi forçada a "lutar um pouco com ele."

O garoto decidiu então procurar a Guarda Civil e abrir uma acusação formal contra a mãe junto ao Ministério Fiscal por maus tratos no lar. Ele pedia que a mãe fosse condenada a nove meses de reclusão e arcasse com os custos processuais.

No entanto, o juiz alegou que o caso não se tratava de maus tratos, mas, pelo contrário, a mãe agiu corretamente em conformidade com os direitos e obrigações dos responsáveis.

"Ela não seria uma mãe responsável se permitisse que seu filho se distraísse com o celular e falhasse nos estudos", afirmou Columma na sentença, conforme relata o The Local.